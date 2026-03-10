Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun öğrencilerle iftarda buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin iftar menüsüne destek veren Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı hayırsever Hacı Bekir Kuzucu ile birlikte öğrencilerle iftar yaptı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci yemekhanesindeki iftar programında öğrencilerle buluşan Altun, tek tek masaları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

İftar programına, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ve Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga da katıldı.