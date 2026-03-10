Haberler

Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun öğrencilerle iftarda buluştu

Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun öğrencilerle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin iftar menüsüne destek veren Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı hayırsever Hacı Bekir Kuzucu ile birlikte öğrencilerle iftar yaptı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin iftar menüsüne destek veren Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı hayırsever Hacı Bekir Kuzucu ile birlikte öğrencilerle iftar yaptı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci yemekhanesindeki iftar programında öğrencilerle buluşan Altun, tek tek masaları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

İftar programına, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ve Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga da katıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Hastaneye kaldırılan Zafer Ergin'in eski görüntüsü yeniden gündemde

Hastaneye kaldırılmasının ardından herkes bu görüntülerini paylaşıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır

"O ülkeye yapılacak saldırıyı, tüm Avrupa'ya sayarız"
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

Liverpool'u elerlerse bayram edecekler