Erciyes Kayak Merkezi, farklı illerindeki reklam panolarında kayakseverlere tanıtılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen tanıtım çalışmalarıyla Erciyes Kayak Merkezi, farklı illerdeki reklam panolarında kayakseverlere tanıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes'i ulusal ve uluslararası ölçekte bir marka haline getirmek amacıyla tanıtım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda "Şimdi Erciyes Zamanı" sloganıyla başlatılan yeni tanıtım atağıyla Erciyes Kayak Merkezi, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla billboardlarda yer aldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'i yalnızca kış aylarında değil, dört mevsim turizm destinasyonu olarak tanıtma hedefiyle yaz aylarında da kapsamlı bir tanıtım programı yürüttü.

Bu doğrultuda 11 farklı şehirde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleriyle Kayseri'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri vatandaşlarla buluşturuldu.

Yaz aylarında da başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde yapılan tanıtımlarda, Erciyes'in yanı sıra Kayseri'nin gastronomisi, tarihi mirası ve kültürel değerleri ön plana çıkarılarak kentin turizm potansiyeline dikkat çekildi.

Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes AŞ tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında hizmet sunmaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen tanıtım atağıyla Erciyes'in, 2026 sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olması hedefleniyor.