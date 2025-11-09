Haberler

Erciş'te Yalan Beyan Veren H.A. Hırsızlık İhbarında Bulundu

Erciş'te Yalan Beyan Veren H.A. Hırsızlık İhbarında Bulundu
Güncelleme:
VAN'ın Erciş ilçesinde, evine hırsız girdiğini söyleyen H.A.'nın yalan beyanda bulunduğu tespit edildi. Borçlarını gizlemek için asılsız ihbarda bulunan H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma karakoluna giderek evine hırsız girdiğini söyleyen H.A.'nın (42) yalan beyanda bulunduğu tespit edildi. Hakkında yasal işlem başlatılan H.A.'nın borçlarının olduğu, borçlu olduğu kişilere bahane sunmak için böyle bir yalana başvurduğu belirlendi.

Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan H.A., Çelebibağ Jandarma Karakolu'na giderek, evine hırsız girdiğini, bir miktar altın ve eşyasının çalındığını ayrıca eşyalarına zarar verildiğini söyledi. Bunun üzerine Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma ve incelemeler sonucunda H.A.'nın, borçlarının olduğu, ödeme gücü olmadığı, borçlu olduğu kişilere bahane sunmak amacıyla yalan beyanda bulunduğu tespit edildi. Eşyaları dağıtıp, eve hırsızların girdiği izlenimi veren H.A. hakkında asılsız ihbar ve yalan beyanda bulunarak adli makamları ve kolluk kuvvetlerini meşgul etmekten yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
