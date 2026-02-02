Haberler

Van'daki okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı

Güncelleme:
Van'ın Erciş ilçesinde yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler, 'Bayrak Sevgisi' temasıyla derslere başladı. Reşit Çelik İlkokulu'nda yapılan etkinlikte sınıf öğretmeni, sınıfı Türk bayraklarıyla süsleyerek öğrencilerin vatan ve millet sevgisini pekiştirmeyi hedefledi.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına gitti.

Reşit Çelik İlkokulu'nda da ikinci dönemin ilk dersi bayrak sevgisi temasıyla işlendi.

Sınıf öğretmeni Gülhanım Kalın, sınıfını Türk bayraklarıyla süsleyerek etkinlik yaptı.

Kalın, sınıfta bayrak sevgisiyle ilgili etkinlik yaptıklarını belirterek, "Sınıfı Türk bayraklarıyla süsleyerek öğrencilerime sürpriz yapmak istedim. Onların vatan ve millet sevgisiyle büyümelerini, bayrak sevgisini hissetmelerini çok istiyorum. Öğrenciler bayrakla süslenen sınıfı gördüklerinde çok mutlu oldular." diye konuştu.

Öğrencilerden Ece Mira Gürbüz ise Türk bayrağının vatan ve millet için çok önemli olduğunu belirterek, "İlk dersimiz bayrak sevgisi. Çok mutluyuz, çok gururluyuz." dedi.

Ada Meşe de "Bu gün ilk dersimiz bayrak sevgisiydi. Hep birlikte bayrağımızı koruyacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

