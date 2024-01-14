ERCİŞ'TE KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI

Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, Erciş'in Van Gölü sahil kesiminde güzel görüntüler oluştu.140 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı ilçede karla mücadele ekipleri çalışma başlatırken, belediye işçileri de ilçe merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Barış KUL/ERCIŞ,(Van)-