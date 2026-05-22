Haberler

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okullarında lise öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, IKBY yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okullarında lise öğrencilerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Uluslararası Maarif Okullarının Erbil yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri, Maarif Okulu yetkilileri, Türkmen siyasiler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkonsolos Topçu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Maarif Okulları yetkililerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, mezun öğrenciler ile ailelerini tebrik etti.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin de Maarif okullarında aldığı eğitimle evrensel bir vizyon kazanan öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Törende mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
4 bakanlık ve bazı kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma kararı

4 bakanlık ve bazı kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü