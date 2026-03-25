Irak'ın Erbil kentinde birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda ABD Konsolosluğu ve havalimanındaki üssün hedef alındığı bildirildi. Saldırılar, İran bağlantılı gruplar tarafından yapıldı ve bölgede askeri hareketlilik arttı.

Irak'ın Erbil kentinde birden fazla noktaya kamikaze tipindeki insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Irak merkezli İran'a yakın silahlı grupların sosyal medya hesapları, Erbil'deki ABD Konsolosluğu ile ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı'nın saldırılarda hedef alındığını bildirdi.

Ayrıca Erbil'de kamikaze İHA ile düzenlenen saldırıda vurulan rezidansta yangın çıktığı aktarıldı. Yerel kaynaklar, hedef alınan noktada ABD askerlerinin kaldığını iddia etti.

Sosyal medyada, İHA isabet eden bina ile çeşitli noktalardan alev ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırısı, İran'ın bölgedeki misillemeleri karşısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki Erbil kentinde de askeri hareketlilik son günlerde tırmandı. AA muhabiri, Erbil'de salı akşam saatlerinde savaş jetlerinin bölgede yoğun biçimde uçtuğunu bildirdi. Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yaptığı açıklamada, "ABD liderliğindeki koalisyona ait savaş uçaklarının şehrin semalarını korumak ve izlemek" amacıyla uçtuğunu savundu.

Erbil'in Soran ilçesindeki IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin karargahı salı günü 6 balistik füzeyle hedef alınmış, saldırıda 6 Peşmerge ölmüş, 30'u da yaralanmıştı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, İran'ı sorumlu tuttukları saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" ifade etmişti.

İran ordusu yaptığı açıklamada, Erbil Havalimanı'nda bulunan ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı düzenlediğini, orada bulunan ABD güçleri ile İran'da faaliyet yürüten Erbil'deki muhalif Kürt grupların bulunduğu yeri hedef aldığını duyurmuştu.

Ayrıca İran ordusu bir başka açıklamasında da 24 Mart sabahının ilk saatlerinde Erbil'e düzenlenen saldırının da karadan karaya füzelerle ordu tarafından yapıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Enes Canlı
