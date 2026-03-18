Erbil'de ABD Başkonsolosluğu yakınlarında patlama sesleri duyuldu

Irak'ın Erbil kentinde ABD Başkonsolosluğu yakınlarında kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından hava savunma sistemleri çalışmaya başladı. Patlama sesleri şehirde endişe yarattı ancak saldırıya yönelik etkili önlemler alındığı bildirildi.

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınları ile Serbesti Mahallesi çevresinde art arda patlama sesleri duyuldu.

Erbil'e kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

Kentte art arda patlama sesleri duyuldu.

Yerel medyada, saldırıda kullanılan İHA'ların hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor ve hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
