Erbaa'da tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 71,5 milyonluk varlığa el konuldu

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik yapan ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklayanların yakalanması amacıyla Erbaa ilçesinde çalışma yürütüldü.

Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararının ardından 4 şüphelinin yakalanması amacıyla 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 cep telefonu, 1 laptop, 3 çek, 22 senet, 4 sözleşme belgesi, 1 banka dekontu ile 71,5 milyon lira değerinde 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA