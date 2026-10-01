Haberler

Erbaa'da tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 71,5 milyonluk varlığa el konuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erbaa'da tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 71,5 milyonluk varlığa el konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve malvarlığını aklama iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Jandarmanın 5 adrese düzenlediği operasyonda 71,5 milyon lira değerinde 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik yapan ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklayanların yakalanması amacıyla Erbaa ilçesinde çalışma yürütüldü.

Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararının ardından 4 şüphelinin yakalanması amacıyla 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 cep telefonu, 1 laptop, 3 çek, 22 senet, 4 sözleşme belgesi, 1 banka dekontu ile 71,5 milyon lira değerinde 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis 51 gün sonra açılıyor! AK Partili Cemil Yaman'dan kritik mesajlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi

Yeni deprem için adres verdi!
Slovenya Başbakanı Janša'dan parlamentoda büyük fiyasko: Gazze fotoğrafını Sudan diye gösterdi

Avrupa ülkesinin başbakanı İsrail'i aklayayım derken fena çuvalladı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Esenyurt'ta korkunç ölüm! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi

Market deposunda feci kaza! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi
Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: Bence beni sevdi
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi