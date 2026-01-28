Haberler

Kasksız sürücünün motosikleti yüzüstü yatarak kullandığı anlar kamerada

Kasksız sürücünün motosikleti yüzüstü yatarak kullandığı anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde plakasız motosikletin kasksız sürücüsü, aracı üzerine yüzüstü yatarak kullanırken cep telefonuyla görüntülendi. Olay, yan yana giden iki motosikletlinin güvenlik kurallarını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde sürmesiyle dikkat çekti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Karayaka Bulvarı istikametinde yan yana iki motosikletten birinin sürücüsü, aracı üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Plakası olmayan motosikleti kasksız süren sürücü, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yan yana ilerleyen 2 motosikletlinin kask kullanmadığı, plakasız motosikletin sürücüsünün de aracın üzerine yüzüstü yatarak seyrettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana dev ceza var
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı