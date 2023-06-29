Erbaa'da çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın bu akşam saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Bestekar Caddesi'ndeki bulunan İbrahim ve Fikriye Gürel çiftine ait 2 katlı evin çatısında çıktı. Yangın çatının yapımında kullanılan ahşap malzemeler sebebiyle kısa sürede büyüdü. Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle çatıdaki yangın söndürüldü. Evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.