Erbaa Belediyesi TOKİ 2. etapta 1500 metre yağmur suyu hattı döşüyor

Erbaa Belediyesi TOKİ 2. etapta 1500 metre yağmur suyu hattı döşüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erbaa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, TOKİ 2. etapta altyapı çalışmalarına hız verdi. 1500 metre yağmur suyu, 650 metre kanalizasyon ve 700 metre içme suyu için çalışma yürütülüyor; hak sahipleri kura ile belirlenmişti.
Erbaa Belediyesi tarafından TOKİ 2. etapta altyapı çalışmaları sürdürülüyor.
Erbaa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, TOKİ 2. etapta altyapı çalışmalarına hız verdi.
Bu kapsamda 1500 metre yağmur suyu, 650 metre kanalizasyon, 700 metre içme suyu altyapısı için çalışma yürütülüyor.
İnşasına sona yaklaşılan TOKİ 2. etapta hak sahipleri bir süre önce çekilen kura ile belirlenmişti.
Kaynak: AA