Erbaa Belediyesi'nden Okul Kantinlerine Denetim
Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinlerinde hijyen, son tüketim tarihi, ruhsat ve etiket kontrolleri yaptı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
Erbaa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinlerinde denetim çalışması başlattı.
Okul kantinlerini denetleyen ekipler, hijyen, son tüketim tarihi, ruhsat ve etiket kontrolleri gerçekleştirdi.
İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel