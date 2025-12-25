Erbaa Belediyesi Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi yenileniyor

Erbaa Belediyesi, Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde yenileme çalışması başlattı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 1994-2014 yıllarında Erbaa Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet Yenihan ile kongre merkezini ziyaret etti.

Sahne başta olmak üzere koltuklar, aydınlatma, ses, ısıtma ve koltukların yenileneceği çalışmaların 1 ayda tamamlanacağı belirtildi.

Karagöl, göreve geldiklerinde kongre merkezine Ahmet Yenihan'ın adının yakışacağını söylediklerini belirterek, "Engin Günaydın da o dönemde bilgi vermiş. O da bizim çok önemli bir değerimiz. Sahnenin adını da Engin Günaydın sahnesi olarak değiştirmiştik. Değerlerimizi bu binada yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Kültüre, sanata önem verdiklerini vurgulayan Karagöl, şunları kaydetti:

"Burada bazı değişiklikler ve onun yanı sıra renklerle alakalı oyuncuların bizden talebi vardı. Zamanı gelmişti artık, o kadar çok etkinlik düzenliyoruz ki yıpranmıştı. Hem rengini hem koltuklarımızı hem zeminimizi değiştireceğiz. Hem de sahnede renklerle alakalı oyuncuların, sahneyi kullananların gözünü almaması açısından bir değişiklik gerekiyordu. İnşallah tadilatımızı 1 ay içinde tamamlayıp Erbaalıların sanata, etkinliğe doyduğu bir salon olmaya devam edecek."

Ahmet Yenihan ise binada çok güzel tasarım yapıldığını dile getirerek, "Onu göstermeye davet ettiler beni. Allah yollarını açık etsin. Çok başarılı bir belediye başkanımız var." diye konuştu.