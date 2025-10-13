Erasmus+ Programı Kapsamında Sertifika Töreni Düzenlendi

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Litvanya'dan Korgun'a gelen öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

Korgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 6-12 Ekim tarihleri arasında Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Litvanya'dan 8 öğrenci ve 2 öğretmen ilçeye geldi.

Proje kapsamında çeşitli eğitim faaliyetleri, atölye çalışmaları ve ortak etkinlikler gerçekleştirilmesinin ardından il merkezindeki bir otelde düzenlenen törenle katılımcılara sertifika takdim edildi.

Törene, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Korgun Belediye Başkan Vekili Kadir Akçay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Ergül Karadana, Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi yönetici, öğretmen, öğrencileri ile Litvanya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler katıldı.