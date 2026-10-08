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Erakçi, Tahran'da ABD önerisine birkaç gün içinde yanıt vereceklerini söyledi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da basına yaptığı açıklamada ABD ile müzakerelerin arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi şeklinde sürdüğünü belirtti. Erakçi, ABD'nin önerisini incelediklerini ve önümüzdeki birkaç gün içinde yanıt sunacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakerelerin devam ettiğini, ABD'nin önerisini değerlendirdiklerini ve birkaç gün içinde cevap vereceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi başkent Tahran'da basına yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD ile müzakerelerin arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi şeklinde devam ettiğini belirten Erakçi, "Yedi günlük plan başlığıyla planımızı sunmuştuk ve buna karşılık Amerikan tarafının görüşlerini de dinledik." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD'nin önerisini incelediklerini aktararak, "Sanırım önümüzdeki birkaç gün içinde yanıtımızı sunacağız." dedi.

Kaynak: AA
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