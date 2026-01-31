Haberler

Otobüste epilepsi nöbeti geçirip koltuktan düşen yolcu öldü; o anlar kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren 60 yaşındaki Veysi Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren Veysi Yıldırım (60), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),

