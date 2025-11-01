ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de Levent (44) ve Emine Bilir (37) çifti ile çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa Bilir'in (14) hayatını kaybettiği, ailenin en büyük çocuğu Dilara Bilir'in ise 8 saat sonra sağ çıkarıldığı çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları başladı. Yapılan ön inceleme sonrası başlayan çalışmada; iş makinesi molozları hafriyat kamyonuna yüklerken, bir tanker de toz oluşmaması için sulama yaptı. Yetkililerden alınan bilgiye göre; binanın yol seviyesine kadar olan kısmındaki molozların kaldırılmasının ardından farklı üniversitelerden oluşturulan bilirkişi heyeti temelde inceleme yapacak. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.

Ardacan UZUN/KOCAELİ,