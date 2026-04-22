ENKA Sanat sezon kapanışında 2 oyun sahneleyecek

ENKA Sanat, sezon kapanışında "Mitolojik Hikayeler" ile "Elma, Labrador, Çimen" oyunlarını izleyiciyle buluşturacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Ani Haddeler tarafından tasarlanan ve yazılan kuklalı çocuk gösterisi "Mitolojik Hikayeler" 26 Nisan'da sahnelenecek.

Orta oyunu ile kukla tiyatrosu geleneğini bir araya getiren eserde, Onur Gürçay ile Hande Ömürlü Yılmazer'e, Selen Öztürk, Sabahattin Yakut ve Gülinler konuk oyuncu olarak eşlik edecek.

İngiliz yazar Matthew Seager'ın "In Other Words" adlı eserinden uyarlanan yetişkin oyunu "Elma, Labrador, Çimen" de 28 Nisan'da ENKA Oditoryumu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Onur Ünsal'ın yönettiği oyunda, başrolleri Engin Hepileri ile Nergis Öztürk paylaşıyor.

Eser, Alzheimer ile mücadele eden bir adam ve eşinin hikayesini odağına alıyor.