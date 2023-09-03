Eniştesini ablasını dövdüğü için öldürmüş (2)
RECEP ALADAĞ TUTUKLANDIKoceale'nin İzmit ilçesinde tartıştığı eniştesi Hüseyin Yaşar'ı (43) öldüren Recep Aladağ (31), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
RECEP ALADAĞ TUTUKLANDI
Koceale'nin İzmit ilçesinde tartıştığı eniştesi Hüseyin Yaşar'ı (43) öldüren Recep Aladağ (31), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aladağ, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel