Haberler

Engelsiz Yaşam Köyü Projesine Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir Belediyesi, 'Engelsiz Yaşam Köyü' projesiyle dezavantajlı gruplara yönelik erişilebilir termal turizm ve rehabilitasyon merkezi kuracak. Proje, Mevlana Kalkınma Ajansı'ndan destek almaya hak kazandı.

Seydişehir Belediyesinin "Engelsiz Yaşam Köyü" projesinin, Mevlana Kalkınma Ajansı'nın (MEVKA) 2025 Yılı Turizm Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kavak Termal Sahası'na yapılacak projenin dezavantajlı gruplar, engelli bireyler, yaşlılar, gaziler ve sağlıklı yaşam arayışındaki tüm bireyler için tasarlanmış, erişilebilirlik odaklı bir termal turizm ve rehabilitasyon merkezi olarak hayata geçirileceği belirtildi.

Engelsiz Yaşam Köyü'nün termal havuzlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, engelsiz konaklama birimleri, yeşil terapi bahçeleri, sosyal yaşam alanları ve hayvan destekli terapi bölümleri gibi alanlarla donatılacağı aktarılan açıklamada, "MEVKA desteğiyle ilk etapta projenin konsept mimari ve teknik projeleri hazırlanacak. Bu sayede proje, yatırıma hazır somut bir hale gelecek." ifadesi kullanıldı.

Yunak'ta altyapı çalışları sürüyor

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Günaltay, "İlçemiz adeta bir şantiye alanına dönmüş durumda. Altyapıyı daha güçlü hale getirmek ve gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Biz, Yunak'ı sadece bugüne değil, geleceğe de hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid son kararını verdi! Arda Güler'in kariyerini değiştirecek imza

Arda'nın kariyerini değiştirecek imza
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.