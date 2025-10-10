Engelsiz Yaşam Köyü Projesine Destek

Seydişehir Belediyesinin "Engelsiz Yaşam Köyü" projesinin, Mevlana Kalkınma Ajansı'nın (MEVKA) 2025 Yılı Turizm Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kavak Termal Sahası'na yapılacak projenin dezavantajlı gruplar, engelli bireyler, yaşlılar, gaziler ve sağlıklı yaşam arayışındaki tüm bireyler için tasarlanmış, erişilebilirlik odaklı bir termal turizm ve rehabilitasyon merkezi olarak hayata geçirileceği belirtildi.

Engelsiz Yaşam Köyü'nün termal havuzlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, engelsiz konaklama birimleri, yeşil terapi bahçeleri, sosyal yaşam alanları ve hayvan destekli terapi bölümleri gibi alanlarla donatılacağı aktarılan açıklamada, "MEVKA desteğiyle ilk etapta projenin konsept mimari ve teknik projeleri hazırlanacak. Bu sayede proje, yatırıma hazır somut bir hale gelecek." ifadesi kullanıldı.

Yunak'ta altyapı çalışları sürüyor

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Günaltay, "İlçemiz adeta bir şantiye alanına dönmüş durumda. Altyapıyı daha güçlü hale getirmek ve gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Biz, Yunak'ı sadece bugüne değil, geleceğe de hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.