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Engelliler Haftası'nda Engelliler Polis Araçlarıyla Tur Attı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen Engelliler Haftası etkinliğinde engelliler, polis araçlarıyla tur attı. Engellilere polis üniforması giydirilerek, üzerlerinde 'O şimdi asker' yazılı yazmalar verildi. Etkinlik kapsamında engelliler, aileleriyle birlikte ilçede konvoy halinde gezdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelliler polis araçlarıyla tur attı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği'nin düzenlediği etkinlik kapsamında engelliler aileleriyle Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Polis üniforması da giydirilen engellilere üzerlerinde "O şimdi asker" yazılı yazma verildi.

Daha sonra polis araçlarına bindirilen engelliler bir süre konvoy halinde ilçede gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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