Haberler

Kırklareli'nde Engelliler Haftası kapsamında ekinlik düzenlendi

Kırklareli'nde Engelliler Haftası kapsamında ekinlik düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katkılarına vurgu yapıldı. Programda yapılan konuşmalarda engellilerin yaşam kalitelerinin artırılması gerektiği belirtildi.

Kırklareli'nde, Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Pınarhisar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Ayşe Öcal, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının önemli olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerini artırmanın temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Öcal, özel gereksinimli bireylere gereken saygı, sevgi ve kolaylığın bir gün değil her gün gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Ardından özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan Hacivat ve Karagöz oyunu ile folklor gösterileri sahnelendi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

Fuhuş operasyonunda iş insanı tutuklandı
Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak

MSB istedi, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı