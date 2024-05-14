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Engelliler Haftası Bakırköy Adliyesi'nde kutlandı

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Bakırköy Adliyesi'nde çalışan engelli personelle birlikte Engelliler Haftası kutlandı. Davette engelli personelin talepleri dinlendi ve hediyeler takdim edildi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası, Bakırköy Adliyesi'nde çalışan engelli personelle kutlandı.

Adliyenin fuaye salonunda düzenlenen davete, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ve engelli çalışanlar katıldı.

Engelli personelin taleplerinin alındığı davette, günün anısına hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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