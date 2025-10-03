Haberler

Engelli ve Yaşlı Bireyler İçin Araç Park Alanları Belirlendi

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, engelli ve yaşlı bireyler için yeni araç park alanları oluşturduklarını ve mevcut tabelaların yenilendiğini açıkladı.

Karadere, yaptığı yazılı açıklamada, zabıta ve Belediye Engelli Koordinatörlüğü ekiplerinin, cadde ile sokaklarda tespit ettikleri alanlarda engelli ve yaşlı bireyler için yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Engelli ve yaşlıların daha rahat hareket etmelerini hedeflediklerini belirten Karadere, silinen logo ve işaretlerin yenilendiğini, duraklardaki ceplerde boyama çalışması yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
