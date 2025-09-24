Haberler

Engelli Vatandaşa Rampa Desteği

Engelli Vatandaşa Rampa Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yatağa bağımlı Zafer Altınışık'ın evine engelli rampası yapıldı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, devletin engelli bireylerin yanında olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde 16 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşayan Zafer Altınışık'ın evine daha rahat girebilmesi için rampa yaptırıldı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Kızılören'deki ziyaretleri kapsamında bedensel engelli Altınışık'ın evini ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Altınışık'ın Vali Yiğitbaşı'ndan evine rahat girip çıkabilmek için engelli rampası talebinde bulunduğu aktarılan açıklamada, Kızılören Kaymakamı Mücahit Çetin'in takibiyle yerine getirildiği kaydedildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Yiğitbaşı, devletin her zaman engelli bireylerin yanında olduğunu belirterek, engelli vatandaşlara hayatı daha yaşanabilir hale getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.