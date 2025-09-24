Engelli Vatandaşa Rampa Desteği

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde 16 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşayan Zafer Altınışık'ın evine daha rahat girebilmesi için rampa yaptırıldı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Kızılören'deki ziyaretleri kapsamında bedensel engelli Altınışık'ın evini ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Altınışık'ın Vali Yiğitbaşı'ndan evine rahat girip çıkabilmek için engelli rampası talebinde bulunduğu aktarılan açıklamada, Kızılören Kaymakamı Mücahit Çetin'in takibiyle yerine getirildiği kaydedildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Yiğitbaşı, devletin her zaman engelli bireylerin yanında olduğunu belirterek, engelli vatandaşlara hayatı daha yaşanabilir hale getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.