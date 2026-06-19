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Midesinde 160 parça halinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu engelli, tutuklandı

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Batman'da durdurulan bir otobüste yabancı uyruklu engelli bir şüphelinin midesinde 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da, midesinde 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar yakalanan yabancı uyruklu engelli şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kent girişinde durdurulan otobüste arama yapıldı. Yolculardan yabancı uyruklu engelli bir kişi, şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alındı. Hastaneye kontrole götürülen şüphelinin midesinde 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucular doğal yollarla çıkarılırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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