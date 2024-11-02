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Engelli Öğrencilerden Kuşlar İçin Boyama Projesi

Engelli Öğrencilerden Kuşlar İçin Boyama Projesi
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Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, kış mevsiminde kuşların sığınması için 16 kuş evini boyadı ve Sıklık Tabiat Parkı'na yerleştirdi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin boyadığı 16 kuş evinin Sıklık Tabiat Parkı'na yerleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli öğrencilerin kış mevsiminde kuşların sığınacak yuvalarının olmasını istemesi üzerine Çorum Belediyesi tarafından 16 kuş yuvası yaptırıldı.

Engelli öğrenciler, eğitim merkezine getirilen kuş evlerini istedikleri renkte boyayarak kullanmaya hazır hale getirdi.

Öğrenciler daha sonra ziyaret ettikleri Sıklık Tabiat Parkı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle kuş evlerini ağaçlara yerleştirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hayri Kömür, engelli öğrencilerle sohbet ederek, kuşlar için yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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