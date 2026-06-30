İki engelli evladını kaybeden çift, özel gereksinimli Recep'e yuva oldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşayan Mustafa ve Süheyla Uludağ çifti, doğuştan engelli iki kız çocuklarını farklı yıllarda kaybetmelerinin ardından, devlet korumasındaki yüzde 100 engelli Recep'e koruyucu aile olarak yeniden hayata tutundu.

Yıllarca evlat acısıyla yaşayan Uludağ çifti, çocuklarını 2007'de kaybettikten yaklaşık 5 yıl sonra koruyucu aile hizmetiyle tanıştı. Önce bir çocuğa yuvalarını açan çift, iki yıl sonra ise doğuştan görme engelli, yatağa bağımlı ve konuşamayan Recep'in devlet korumasında olduğunu öğrendi.

Henüz 2 yaşındayken ailelerine kattıkları Recep'e yaklaşık 12 yıldır sevgiyle bakan çift, onu öz evlatlarından ayırmadan büyütüyor.

Koruyucu anne Süheyla Uludağ, gazetecilere, iki engelli kızını kaybettikten sonra hayatlarının en zor dönemini yaşadıklarını söyledi.

Evlat acısının ardından uzun süre toparlanamadıklarını anlatan Uludağ, koruyucu aile hizmetini öğrendikten sonra yeniden bir çocuğun hayatına dokunmaya karar verdiklerini ifade etti.

Uludağ, ilk olarak Umut Emre isminde bir çocuğu koruyucu aile olarak yanlarına aldıklarını, daha sonra Recep'i öğrendiklerini dile getirerek, "Gidip onu gördüm. İlk gördüğüm anda bırakmayı hiç düşünmedim. O günden bu yana 12 yıldır birlikteyiz." dedi.

Recep'in konuşamadığını ve göremediğini ancak aralarında çok güçlü bir iletişim oluştuğunu anlatan Uludağ, şunları ifade etti:

"Ben iki çocuğumu da kaybettim. İkisi de engelliydi. Recep konuşamıyor, gözleri görmüyor ama ben onun hislerini anlayabiliyorum. O da beni anlıyor. Onu sevdiğim zaman bana gülümsüyor, tepki veriyor. Kucağıma gelmek istediğini bakışlarından anlayabiliyorum. Recep benim bundan sonraki dünyam. Benim her şeyim. Onun yokluğunu düşünemiyorum."

Koruyucu aile olmanın hayatına büyük anlam kattığını vurgulayan Uludağ, bakıma muhtaç çocukların en çok sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu belirterek, daha fazla ailenin bu sorumluluğu üstlenmesini istedi.

Uludağ, "Koruyucu aile olmak çok güzel bir şey. Böyle çocuklara kapınızı açtığınız zaman evinize bereket geliyor, huzur geliyor. İnsan hayatına çok farklı güzellikler katıyor." diye konuştu.

"Öz evladımızdan hiçbir farkı yok"

Mustafa Uludağ da ağır engelli kızlarını kaybettikten sonra psikolojik açıdan çok zor günler geçirdiklerini söyledi.

Daha önce koruyucu aile deneyimi yaşadıklarını belirten Uludağ, Recep'i ailelerine katma sürecinde yaşları nedeniyle ilk etapta tereddüt ettiğini ancak eşinin kararlılığıyla bu adımı attıklarını anlattı.

Koruyucu aile olduktan sonra yeniden hayata bağlandıklarını ifade eden Uludağ, "Biz bunu hiçbir zaman maddi beklentiyle yapmadık. Manevi olarak büyük huzur bulduk. Allah da yardım etti. İşlerimiz hep yolunda gitti. Recep zamanla öz evladımızdan hiçbir farkı olmayan bir evladımız oldu. Çok mutluyuz." dedi.

"21 özel gereksinimli çocuk koruyucu aile yanında büyüyor"

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse de Uludağ ailesinin koruyucu aile hizmetinin önemini ortaya koyan örnek ailelerden biri olduğunu söyledi.

Koruyucu aile modelinin çocukların sevgi dolu bir aile ortamında yetişmesine imkan sağladığını belirten Köse, özellikle özel gereksinimli çocuklara gösterilen özverinin takdire değer olduğunu ifade etti.

Kentte koruyucu aile hizmetinin her geçen yıl güçlendiğini dile getiren Köse, "Bugün Isparta'da 113 koruyucu aile yanında 126 çocuğumuz bulunuyor. Bu çocuklarımızın 21'i özel gereksinimli. Koruyucu aile hizmeti sayesinde çocuklarımız aile ortamında büyüme imkanı buluyor. Daha fazla çocuğumuzu sıcak yuvalarla buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.