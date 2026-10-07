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Engelli kişiyi darbeden şüpheli Şanlıurfa'da kasten yaralama suçundan tutuklandı

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Şanlıurfa'da engelli bir kişinin darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da engelli kişiyi darbettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya platformlarında engelli bir kişinin darbedilmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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