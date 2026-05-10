ADEKALP Başkanı Şenlik'ten Engelliler Haftası'nda basın açıklaması

Güncelleme:
ADEKALP Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, engelli bireylerin toplumda eşit yaşam haklarına sahip olmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman'ın yeniden inşasında erişilebilirlik standartlarının önemine vurgu yaptı.

Adıyaman Engelli Dernekleri Kalkındırma Platformu (ADEKALP) Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, engelli bireylerin spor ve sanat alanı gibi birçok alanda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Şenlik, 56 Evler Yerleşkesi'nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen basın toplantısında, engelli bireylerin haklarını savunmak için birleştiklerini ve talepleri yetkilerle buluşturduklarını ifade etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın kalkınma sürecinde olduğunu belirten Şenlik, şunları kaydetti:

"Şehrimiz küllerinden doğarken, sadece binaların değil, eşit yaşam hakkının da inşa edilmesini talep ediyoruz. Erişebilirlik, engellilerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız yaşayabilmelerini, yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katılabilmelerini sağlamaki, fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ile sistemlerine eşit koşullarda sahip olmasını ifade etmektedir. Yeni yapılan tüm konutlar, kamu binaları, alt ve üst geçitler, kaldırımlar, parklar ve yollar 'erişilebilirlik standartlarına tam uyumlu olmalı. Buna göre dizayn edilmelidir. Kaldırımlar sadece taş değil, özgürlüğe giden yol olmalı kaldırım işgallerinin sonlandırılmasını talep ediyoruz."

Şenlik, kentteki ulaşımın planlanırken engelli bireylerin de düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
