Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir bakımevinde meydana gelen olaya ilişkin teftiş süreci başlattı. Bakanlık, engelli bireylere yönelik kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesini vurguladı ve ilgili personelin iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

Açıklamada, 27 Nisan'da meydana gelen olayın Bakanlığa intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatıldığı, olayın ise İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği bildirildi.

Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, ilgili personelin iş akdinin derhal feshedildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
