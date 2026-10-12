Haberler

Enezli balıkçılar Saros Körfezi'nde 2 metre boyunda 175 kilogramlık orkinos yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enezli balıkçılar Saros Körfezi'nde 2 metre boyunda 175 kilogramlık orkinos yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enez'den Saros Körfezi'ne açılan balıkçıların oltasına 2 metre boyunda 175 kilogramlık orkinos takıldı. Balığı tekneye güçlükle çıkardıklarını belirten balıkçı, böylesini ilk kez tuttuklarını söyledi; orkinos ilçedeki bir balıkçı tarafından satın alındı.

Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçılar 2 metre boyunda 175 kilogramlık orkinos yakaladı.

Enez'den teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan Talat Hamarat'ın oltasına dev orkinos takıldı.

Balığı tekneye güçlükle çıkardıklarını belirten Hamarat, "Derin sularda yemli olta attık. Böylesini ilk defa tuttuk. Çok büyüktü." dedi.

Orkinos ilçedeki bir balıkçı tarafından satın alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi: 5 yaralı

Mazot dökülen yolda can pazarı! Yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu

Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Herkes şok oldu
Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta

Aşk doludizgin! Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık'ta
NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Gizemli hastalık okulları tatil ettirdi