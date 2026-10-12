Enezli balıkçılar Saros Körfezi'nde 2 metre boyunda 175 kilogramlık orkinos yakaladı

Enezli balıkçılar Saros Körfezi'nde 2 metre boyunda 175 kilogramlık orkinos yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enez'den Saros Körfezi'ne açılan balıkçıların oltasına 2 metre boyunda 175 kilogramlık orkinos takıldı. Balığı tekneye güçlükle çıkardıklarını belirten balıkçı, böylesini ilk kez tuttuklarını söyledi; orkinos ilçedeki bir balıkçı tarafından satın alındı.
Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçılar 2 metre boyunda 175 kilogramlık orkinos yakaladı.
Enez'den teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan Talat Hamarat'ın oltasına dev orkinos takıldı.
Balığı tekneye güçlükle çıkardıklarını belirten Hamarat, "Derin sularda yemli olta attık. Böylesini ilk defa tuttuk. Çok büyüktü." dedi.
Orkinos ilçedeki bir balıkçı tarafından satın alındı.
Kaynak: AA