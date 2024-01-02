Enez'de Uyuşturucu ve Kuru Sıkı Tabanca Bulunan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Enez ilçesinde üzerinde uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Enez Jandarma Komutanlığı ekipleri devriyesinde 2 şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Aramada 14 gram esrar 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kuru sıkı tabanca, 5 fişek, şarjör ve 2 bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gümrük kaçağı ürünler yakalandı

Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Koca Sinan Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı.

Aramada 30 şişe içki, 4 paket elektronik sigara ucu, 2 oyun konsolu, 4 oyun konsolu kumandası ele geçirildi.

Olayla ilgili A.U. ve R.Ö. gözaltına alındı.