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Park halindeki 2 karavan alev alev yandı; o anlar kamerada

Park halindeki 2 karavan alev alev yandı; o anlar kamerada
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Edirne'nin Enez ilçesinde park halindeki iki karavan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonuyla kaydedildi.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahilinde park halindeki 2 karavan yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Enez Limanı yolunda, öğle saatlerinde park halindeki bir çekme karavanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanındaki diğer karavana sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu 2 karavan kullanılamaz hale geldi. Karavanların yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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