Haberler

Edirne'de asayiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enez'de bir kişi, online alışveriş sitesinde gördüğü oturma grubunu satın almak için 22 bin lira gönderdiği satıcı tarafından dolandırıldı. Ayrıca Keşan, Uzunköprü ve Havsa'da ruhsatsız tabanca, alkollü araç kullanımı, hırsızlık ve et doğrarken yaralanma gibi olaylar yaşandı.

Enez'de bir kişi, oturma grubu satma vaadiyle kendisini dolandıran şüphelinden şikayetçi oldu.

Yeni Mahalle'de yaşayan S.Ç, online alışveriş sitesinde gördüğü oturma grubunu almak için satıcıyla anlaştı.

Satıcıya 22 bin lira gönderen S.Ç, kendisinden tekrar para talep edilince dolandırıldığını anladı.

S.Ç, karakola giderek şikayetçi oldu.

Tabanca ele geçirildi

Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde yapılan kontrolde M.Ç'ye ait araç şüphe üzerine durduruldu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alkollü sürücü hakkında işlem yapıldı

Uzunköprü'de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kontrolde durdurulan sürücü C.A'nın alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Sürücüye adli işlem uygulandı.

Hırsızlık iddiası

Keşan'da evinden hırsızlık yapıldığını iddia eden kişi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, S.Ö'nün evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir miktar altın çalındı.

S.Ö, polise başvurarak şüphelilerin bulunmasını istedi.

Kurusıkı tabanca ele geçirildi

Havsa'da kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Helvacı Mahallesi'nde şüphe üzerine E.D'yi durdurdu.

Üst aramasında kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Et doğrarken kendini yaraladı

Keşan'da et doğrarken kendini yaralayan bir kişi hastaneye başvurdu.

Büyük Cami Mahallesi'nde yaşayan B.C.G, alkollüyken et doğrarken bıçağın elinden kayarak karnına geldiğini belirterek hastaneye başvurdu.

B.C.G, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici sessizliğini bozdu
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı

Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı
Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlamada 5 kişi öldü

Güney Kore'de savunma sanayi tesisinde patlama: 5 kişi öldü
LBank, SPK kararına rağmen Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmadı

SPK kararına rağmen faaliyetlerini durdurmadı, yaptırım kapıda
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! İsrail tarihi kaleyi ele geçirdi

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! Tarihi kaleyi ele geçirdiler