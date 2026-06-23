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Enez'de sahilde çıkan yangında karavan kullanılamaz hale geldi

Enez'de sahilde çıkan yangında karavan kullanılamaz hale geldi
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Edirne'nin Enez ilçesinde sahilde bulunan bir karavanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek karavanı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde sahilde bulunan bir karavan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Deniz Sahili Liman Yolu mevkisinde Dilek Ç'ye ait karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Enez Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında karavan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı
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