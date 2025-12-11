Enerjisa Üretim'den Adil Geçiş projesinde Çukurova Üniversitesi ile iş birliği

ENERJİSA Üretim, enerji dönüşümünü yerel kalkınma, eğitim ve istihdamla bütünleştirmeyi hedefleyen 'Adil Geçiş' projesi kapsamında Çukurova Üniversitesi ile stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu. İş birliği kapsamında, Elektrik- Enerji, Elektronik-Otomasyon, Makine ve Metal Teknolojileri bölümlerinde eğitim kalitesini artıracak altyapı ve donanım desteği, yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları, staj ve mentorluk programları yer alacak.

Enerjisa Üretim, Çukurova Üniversitesi ile güçlerini birleştirerek enerji alanında 'yeşil işler' ve 'yeşil beceriler'in geliştirilmesini hedefleyen, geleceğin yetkin profesyonellerini yetiştirmeyi ve enerji dönüşümünü yerel kalkınmayla bütünleştirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir stratejik iş birliği başlattı. Enerjisa Üretim, öğrenciler için yıllık staj kontenjanları sağlayarak enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dönüşümü hayata geçiren Adil Geçiş yaklaşımı, Enerjisa Üretim'in toplumsal etki odaklı stratejisinin temel bileşenlerinden birini oluşturuyor. Bu yaklaşım, karbon yoğun sektörlerden düşük emisyonlu ekonomik modellere geçiş sürecinde bölgesel kalkınmayı desteklemeyi, istihdamı korumayı ve yerel toplulukların dönüşüme uyumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

YERELDEN BAŞLAYAN DÖNÜŞÜM, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKI

Şirketten yapılan bilgilendirmede "Enerjisa Üretim, Adil Geçiş projesiyle enerji dönüşümünü teknoloji ve yatırımla sınırlı tutmayıp, insanı ve toplumu merkezine alan bir vizyonla hayata geçiriyor. Rüzgar ve güneş enerjisindeki büyümesini yerel becerilerin gelişimi, gençlerin istihdamı ve eğitim fırsatlarının güçlendirilmesiyle destekleyerek dönüşümü kapsayıcı bir kalkınma sürecine dönüştürüyor. Çukurova Üniversitesi ile hayata geçirilen bu iş birliği, Adana ve çevresindeki gençlere yenilenebilir enerji sektöründe güçlü bir gelecek inşa etme fırsatı sunarken, bölgenin yeşil dönüşüm ekonomisine de katkı sağlayacak" denildi.

'ENERJİYİ TOPLUMLA BİRLİKTE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Enerji dönüşümünün ancak insanı merkeze alan bir vizyonla gerçek bir dönüşümle hayata geçeceğini söyleyen Enerjisa Üretim İşletme ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal, "Enerji dönüşümü yeni teknolojilerin yanı sıra becerilerin, iş gücünün, yeni iş alanlarının ve kalkınma anlayışının da yeniden tanımlandığı bir süreç. Biz Enerjisa Üretim olarak bu dönüşümün merkezine insanı yerleştiriyor, enerjiyi toplumla birlikte dönüştürüyoruz. Adil Geçiş projemiz, bu vizyonun en anlamlı adımlarından biri. Çünkü gerçek bir dönüşüm, eğitimle, iş gücüyle ve yerel kalkınmayla hayat buluyor. Çukurova Üniversitesi ile başlattığımız bu iş birliği, gençlerin yenilenebilir enerji alanında kendilerini geliştirmeleri ve Türkiye'nin enerji geleceğinde aktif rol üstlenmeleri için güçlü bir zemin oluşturuyor. Yerelden başlayarak, ülke genelinde yayılacak sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratıyoruz. Bu iş birliği hem bugünün hem de geleceğin yeşil ekonomisine yapılan değerli bir yatırım" dedi.

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı ise "Çukurova Üniversitesi olarak, sürdürülebilir kalkınmanın ancak nitelikli eğitim, güçlü iş birlikleri ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Enerjisa Üretim ile başlattığımız bu stratejik iş birliği, bölgemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini açığa çıkarırken öğrencilerimize de güçlü bir kariyer yolculuğu sunuyor. Bugün attığımız bu adım, teknik altyapımızı güçlendiren bir yatırımın yanında aynı zamanda gençlerimizin farklı becerilerle donatıldığı, bölgesel kalkınmanın hızlandığı ve enerji dönüşümüne yerelden destek veren bir ekosistemin inşası için çok önemli bir başlangıç. Bu iş birliğiyle, üniversite-sanayi etkileşiminin sahici ve sürdürülebilir bir modelini oluşturuyor, öğrencilerimizin hem bölgeye hem de ülkemize değer katan profesyoneller olarak yetişmesine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.