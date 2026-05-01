Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir Kırka'da Eti Maden Bor İşletmesi'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Eskişehir Kırka'daki Eti Maden Bor İşletmesi'ni ziyaret etti. Bayraktar, "2026 yılını Eskişehir'de madencilik alanında bir yatırım yılı yapmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda lityum karbonat endüstriyel tesisimizin, yaklaşık 300 yeni istihdam sağlayacak Penta 6 tesisimizin ve Beylikova nadir toprak elementleri endüstriyel tesisimizin temellerini bu yıl atmayı planlıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Eskişehir Kırka'daki Eti Maden Bor İşletmesi'ni ziyaret ederek, dünyanın en büyük bor üretim kompleksinde görev yapan mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Üretim sahasında incelemelerde bulunduktan sonra işçi kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaştık. Dünya bor pazarının yüzde 65'ini elinde tutan, maden ihracatımızın yüzde 20'sini sırtlayan Türkiye'nin medarıiftiharı Eti Madenimizin Kırka tesisinde 2 bin 600 çalışanımız, 7/24 esasıyla tatil demeden büyük bir gayretle üretime devam ediyor."

Bizler de emekçilerimizin bu büyük gayretini, ülkemizin gücüne güç katacak dev yatırımlarla taçlandırmak ve üretim kapasitemizi her geçen gün daha da artırmak için çalışıyoruz. 2026 yılını Eskişehir'de madencilik alanında bir yatırım yılı yapmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Lityum Karbonat endüstriyel tesisimizin, yaklaşık 300 yeni istihdam sağlayacak Penta 6 tesisimizin ve Beylikova Nadir Toprak Elementleri endüstriyel tesisimizin temellerini bu yıl atmayı planlıyoruz. 500 milyon dolarlık bu dev yatırımlarla yer altındaki zenginliklerimiz savunmadan sağlığa, otomotivden yaşamımızın her alanına taşınmış olacak. Başta yerin altındaki cevheri alın teriyle mücevhere dönüştüren tüm madencilerimiz ve işçi kardeşlerimiz olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA