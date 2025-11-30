Haberler

Enerji Santralinde Şaka Amaçlı Yaralama Olayı: İşçi Tutuklandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde mesai arkadaşı Ö.K.'ye 'şaka' amacıyla makatından kompresörle hava basarak yaralayan işçi tutuklandı. Yaralı Ö.K., hastanede ameliyata alındı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

BOLU'nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde, mesai arkadaşı Ö.K.'ye, makatından kompresörle hava basarak yaralanmasına sebep olan işçi tutuklandı.

Olay, 5 gün önce Göynük'teki bir enerji santralinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 1 işçi, mesai arkadaşı Ö.K.'ye iddiaya göre 'şaka amacıyla' makatından kompresörle hava bastı. Yaralanan Ö.K., olay yerine çağrılan ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalın bağırsağında yırtık tespit edilen Ö.K. burada ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Ö.K.'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 işçi tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
