Enerji Bakanı Bayraktar, Özbekistan Enerji Bakanı ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamakhmudov ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamakhmudov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiğini bildirdi.

Bayraktar, "Yenilenebilir enerjiden elektrik altyapısına ve yeni elektrik enterkonneksiyonlarına kadar geniş bir yelpazedeki potansiyel iş birliklerini değerlendirdik. Stratejik ortaklığımızı madencilik alanında atacağımız somut adımlarla da derinleştirmeyi ve 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmimizi çok daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.