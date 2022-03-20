Son dakika haberi: Energodar'da Ukraynalılar Rus askerlerinin önünü kestiRus askerleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı - Haberler

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Son dakika haberi: Energodar'da Ukraynalılar Rus askerlerinin önünü kestiRus askerleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre - Energodar'da Ukraynalılar Rus askerlerinin önünü kesti Rus askerleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı Ukrayna'nın Energodar kentinde sivil halk Rus askerlerinin önünü keserek, ülkelerini terk etmelerini istedi.

- Energodar'da Ukraynalılar Rus askerlerinin önünü kesti

Rus askerleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı

KİEV - Ukrayna'nın Energodar kentinde sivil halk Rus askerlerinin önünü keserek, ülkelerini terk etmelerini istedi. Rus askerleri ise havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmak istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 25'inci güne girerken, Rus ordusu girdiği şehirlerde sivil halk protestoları ve direnişlerle karşılaşıyor. Ukrayna'nın Enorgadar kentinde, halk şehirdeki Rus askerlerinin önüne keserek, ülkelerini terk etmelerini istedi. Rus askerleri ise havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmak istedi. Havaya açılan ateşe rağmen kalabalık dağılmazken, Rus askerleri hızla bölgeden uzaklaştı.

Son dakika haberi: Energodar'da Ukraynalılar Rus askerlerinin önünü kestiRus askerleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı

Son dakika haberi: Energodar'da Ukraynalılar Rus askerlerinin önünü kestiRus askerleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı

Son dakika haberi: Energodar'da Ukraynalılar Rus askerlerinin önünü kestiRus askerleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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