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Endonezya'nın Katumbiri Köyü: Rengarenk Sokaklar ve Mutlu Yaşam

Endonezya'nın Katumbiri Köyü: Rengarenk Sokaklar ve Mutlu Yaşam
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Batı Cava eyaletinin Bandung kentine bağlı Katumbiri köyü, renkli sokakları ve evleriyle hem sakinlerine hem de ziyaretçilere keyifli bir yaşam sunuyor.

BANDUNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentine bağlı Katumbiri köyü, rengarenk sokak ve evleriyle sakinlerine keyifli bir yaşam sunuyor. Bu küçük ve sevimli köyün sakinlerine renkli sokaklarında gezinen ziyaretçiler de eşlik ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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