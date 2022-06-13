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Endonezya'nın Ciburuy köyünde yaşayan albinolar

AA - Dasril Roszandi - Güncel
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Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Garut kentinin Ciburuy köyünde 10 albino birey yaşıyor.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Garut kentinin Ciburuy köyünde 10 albino birey yaşıyor. Geçmişte albino bireylerin çeşitli zorluklarla karşılaştığı köyde albinizmli bir öğrencinin akranları tarafından dışlanması ve alay edilmesi sonucu okulu bırakması olayının ardından zamanla yerel halk birbirini benimsemeye ve kabul etmeye başlamış. AA muhabiri "13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalık Günü" dolayısıyla albinolarla yaşadıkları zorlukları konuştu.

AA / Dasril Roszandi - Güncel

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