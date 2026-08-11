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Üç Ülkeden Ortak Deniz Tatbikatı

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Endonezya, Malezya ve Singapur, Riau Adaları'nda 3 günlük deniz güvenliği tatbikatı başlattı. 60 personelin katıldığı tatbikat, INSIMA işbirliği kapsamında ortak sularda güvenliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Endonezya, Malezya ve Singapur, Riau Adaları'nda 3 günlük deniz güvenliği tatbikatına başladı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya, Malezya ve Singapur, ortak sularda işbirliğini ve güvenliği güçlendirme amacıyla Riau Adaları'nda 3 günlük ortak deniz güvenliği tatbikatını başlattı.

Endonezya Deniz Güvenliği Ajansı, Singapur Polis Sahil Güvenlik Teşkilatı ve Malezya Deniz Güvenliği Ajansından toplam 60 personelin katıldığı tatbikatın yarın sona ermesi planlanıyor.

Endonezya Deniz Güvenliği Ajansı Başkomutan Yardımcısı Amiral Irvansyah, tatbikatın Endonezya, Singapur ve Malezya'nın katıldığı üçlü işbirliği girişimi INSIMA'nın bir parçası olduğunu belirtti.

Tatbikatın deniz güvenliği ve emniyetinin sağlanması konusunda Malezya ve Singapur ile kurulan "yakın bağları, dostluğu ve işbirliğini" sembolize ettiğini kaydeden Irvansyah, 3 ülkenin ortak sularında deniz güvenliğinin güçlendirilmesinin umulduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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