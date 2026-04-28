Endonezya, Lpg İthalatına Olan Bağımlılığını Azaltmayı Planlıyor

CAKARTA, 28 Nisan (Xinhua) -- Endonezya, küresel enerji tedarik zincirlerindeki belirsizlikler karşısında sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) geliştirme seçeneğini gündemine aldı.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia pazartesi günü başkent Cakarta'da bir araya geldi.

Bahlil, Endonezya'nın yıllık LPG tüketiminin yaklaşık 8,6 milyon tona ulaştığını ancak yerli üretimin yalnızca 1,6 ila 1,7 milyon ton seviyesinde kalması nedeniyle talebin büyük kısmının halen ithalat yoluyla karşılandığını belirtti.

Hükümetin enerji bağımsızlığını artırmaya yönelik diğer adımları da hızlandırdığına dikkat çeken Lahadalia, petrol ve doğalgaz üretiminin optimize edilmesi, B50 biyodizel programının genişletilmesi ve E20 biyoetanol geliştirme çalışmalarının ülkenin enerji çeşitliliğini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
