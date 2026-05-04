Endonezya ile Japonya, savunma işbirliğini güçlendirmeyi öngören anlaşma imzaladı

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro, savunma alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya imza attı.

Sjamsoeddin ile Koizumi arasında Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, bakanların, "kapsamlı stratejik ortaklık" çerçevesi doğrultusunda savunma işbirliğinin istikrarlı şekilde güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladıkları bildirildi.

Tarafların, savunma alanındaki işbirliğini daha da ilerletmek ve bölgenin barış ile istikrarına katkıda bulunmak amacıyla "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzaladığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında bakanların, iki ülke arasındaki savunma ortaklığını bütüncül ve kapsamlı şekilde daha da derinleştirmek amacıyla "Entegre Savunma Diyalog Mekanizması"nı geliştirme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Operasyonel işbirliğini güçlendirmek amacıyla gizli askeri bilgilerin korunması konusunda tarafların görüş alışverişini artıracağı vurgulanan açıklamada, iki ülkenin çok taraflı çerçeveler içinde işbirliğine yönelik görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.