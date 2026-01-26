Haberler

Endonezya'daki toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e çıktı

Güncelleme:
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp 65 kişi için yarın çalışmalar sürdürülecek. Şiddetli yağışlar nedeniyle ikinci bir toprak kayması da meydana geldi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Batı Bandung bölgesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kayması sonrası arama kurtarma ekipleri, zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürüyor.

Antara ajansının haberine göre arama kurtarma ekiplerinin yetkilisi Ade Dian, faciada yaşamını yitirenlerin sayısının 25'e çıktığını, kayıp 65 kişi için çalışmalara şiddetli yağışlar nedeniyle yarın devam edileceğini belirtti.

Dian, arama kurtarma çalışmaları sürerken ikinci toprak kaymasının meydana geldiğini, çalışmalara geçici süreyle ara verdiklerini kaydetti.

Dün, toprak kaymasının meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.

Yetkililer, 30'dan fazla evin hasar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirmişti.




