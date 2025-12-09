Haberler

Endonezya'da Sel ve Heyelanlarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 961'e Yükseldi

Güncelleme:
Endonezya'nın Açe, Kuzey Sumatra ve Batı Sumatra eyaletlerinde yaşanan sel ve heyelanlarda olay sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 961'e ulaştı, 293 kişi ise kayıp. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CAKARTA, 9 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Açe, Kuzey Sumatra ve Batı Sumatra eyaletlerinde son dönemde yaşanan sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 961'e yükselirken, 293 kişidense hala haber alınamıyor.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Veri ve Bilgi Merkezi Başkanı Abdul Muhari pazartesi günü ajansın YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, "Arama ve kurtarma ekiplerinin 40 kişinin cansız bedenine daha ulaşmasıyla can kaybı sayısı Açe'de 23 kişi artarak 389'a, Kuzey Sumatra'da 9 kişi artarak 338'e, Batı Sumatra'da ise 8 kişi artarak 234'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Yerinden olan kişi sayısında önemli bir artış yaşandığını belirten Muhari, "Doğu Açe ve Bener Meriah bölgelerinde tahliye edilen kişi sayısında artış görüldü ve yerinden olan kişi sayısı 1.057.482'ye ulaştı. Tahliye merkezlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım dağıtımını optimize etmeye devam etmek ana merkez olarak bizim öncelikli sorumluluğumuzdur" dedi.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto pazar günü Açe'deki afet bölgelerinde incelemelerde bulunduktan sonra afet müdahale ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bir toplantıya başkanlık etti.

