Endonezya'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 248'e Yükseldi

Güncelleme:
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 248'e ulaştı. Yaralı sayısının 500'den fazla olduğu bildirilirken, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha devam edeceği uyarısı yapıldı.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 248'e çıktı.

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansından yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin daha fazla kişinin cansız bedenine ulaştığı ve ölü sayısının 248'e yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, 500'den fazla yaralının tedavisinin sürdüğü, kapalı yollar nedeniyle erişilemeyen alanlara ulaşılmasıyla ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulundu.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, binlerce ev ve binanın yağışlar nedeniyle sular altında kaldığı ve binlerce ailenin yerinden olduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıca demir yolları, köprüler, pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanlar da sellerde zarar gördü.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
